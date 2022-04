Juliana da Conceição avó de Pyetro Gomes Sabenê, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta semana para pedir ajuda à população vilhenense e assim custear a cirurgia de prolapso retal e de hérnia do seu neto de apenas nove meses.

Pietro nasceu no dia 24 de julho de 2021 no Hospital Regional de Vilhena (HRV), ele nasceu com uma infecção intestinal, o que gerou um prolapso retal.

Em Vilhena o bebê ficou 18 dias internado, e depois dois meses em Porto Velho lutando pela vida.

Nesse intervalo de quase três meses internado, Pyetro teve que realizar duas cirurgias do intestino que estavam apodrecendo. A criança mora com seus pais na cidade de Cerejeiras, mas o tratamento é realizado em Vilhena.

“Depois das duas cirurgias, a médica nos recomendou esperar a recuperação dele e também ganhar peso para depois conseguir realizar uma nova cirurgia do prolapso retal. Ele pesa apenas seis quilos, porque tudo que ele come infelizmente não segura e por esse problema sua imunidade também é muito frágil e ele adoece. Queremos muito realizar a cirurgia, mas não é fácil, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a fila de espera é longa, e ele não pode esperar. Os gastos com leite e principalmente fraldas é altíssimo”, relata Juliana.

A avó conta também que já deram entrada para auxilio de fraudas e leite através do Governo, mas até agora não obtiveram nenhum retorno.

“Nós recebemos apenas 10 bolsas intestinais por mês do Governo, isso é pouco, não dá para 15 dias. O resto minha filha tem que se virar e gastar o que não tem com fraldas. Já pedimos para aumentar a quantidade, mas também não recebemos o retorno até o momento”, informou a avó.

Além do prolapso retal, Pyetro também necessita de uma cirurgia de hérnia encontrado em um dos seus testículos. “Essa cirurgia só pode ser realizada após a realização da cirurgia de prolapso retal”, disse Juliana.

Para ser realizado o mais rápido possível, a cirurgia terá que ser realizada no particular, e o valor é equivalente a R$16 mil, valor que a família não tem.

A família está realizando uma ação beneficente com vendas de rifas. As rifas estão sendo vendidas no valor de apenas R$ 5,00 – com a seguinte premiação:

1° – Prêmio um carneiro

2° – Prêmio um leitão

3° – Prêmio um kit de beleza

4° – Prêmio um capacete

O sorteio será realizado no dia 16 de junho.

Também será realizado um torneio de futebol feminino e masculino em Cerejeiras para ajudar nos custos da cirurgia de Pyetro.

“Como minha filha mora no sítio, eles fazem de tudo para vender ovo caipira, porco, frangos, e é disso que eles conseguem sobreviver. Eles vendem na cidade e com esse dinheiro eles tentam manter o que precisa ser comprado, mas fraldas e leite estão sendo mais difícil de comprar, só uma lata de leite custa R$ 130,00. Eu tento ajudar com o que eu posso, mas infelizmente não é muito”, lamentou a avó.

Para realizar a compra das rifas e ajudar no tratamento de Pyetro, você pode estar em contato no número (69) 9-9919-8711, ou ajudar com qualquer valor através do Pix: CPF – 990.397.702-63 Juliana da Conceição.

“Toda ajuda é muito bem-vinda, tanto com a compra das rifas, quanto com qualquer valor, com fé e com a ajuda de todos sei que a gente vai conseguir vencer essa etapa, meu neto é um guerreiro, desde quando nasceu está lutando pela vida e a gora não seria diferente”, finalizou Juliana.