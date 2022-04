Fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite de quinta-feira, 21, numa casa na Rua Sergipe, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a PM e contou que seu marido chegou em casa alcoolizado e de posse de uma faca falou para ela entrar no quarto, pois queria conversar.

Com medo a mulher não entrou no quarto, com isso, o homem ficou enfurecido e tentou esfaqueá-la.

A vítima conseguiu correr e se abrigou num terreno próximo e acionou os militares, que de imediato foram ao local e encontraram o homem dormindo no sofá tranquilamente.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.