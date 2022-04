Na noite de quinta-feira, 21, policiais militares fecharam uma boca de fumo, prenderam cinco pessoas e recuperaram objetos furtados trocados por drogas, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia ronda de rotina pela Rua 821, no bairro Alto Alegre, quando os militares observaram um homem sair de um imóvel que já estava sendo monitorado por suspeita de ser uma boca de fumo.

Contudo, o rapaz ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga, porém, ao correr deixou cair um involucro contendo substância aparentando ser pasta base de cocaína, ou seja, crack.

Com isso, foi feito incursão na residência e com autorização do proprietário identificado pelas iniciais M.J.F.C., foi realizado revista e encontrado dentro de um fogão certa quantia de substância aparentando ser crack.

Além da droga, foi localizado no imóvel um aparelho de TV marca LG, de 42 polegadas, uma bicicleta de cor vermelha, 22 itens de produtos de limpeza, 15 pacotes de papel higiênico e R$ 1.023,00 em dinheiro proveniente da venda de entorpecentes.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia e Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.