Entre os dias 21 e 24 de abril, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia intensificou a fiscalização, as ações educativas e de combate ao crime nas rodovias federais no Estado, através da operação Tiradentes 2022.

Nesse período, foram atendidos 13 sinistros nas rodovias, com um ferido e nenhuma morte. No ano passado, não houve operação pois o dia 21 de abril caiu em uma quarta-feira.

Em quatro dias, a PRF realizou 2.494 procedimentos de fiscalização a veículos e 3.412 a pessoas, sendo emitidas 1.297 autuações pelo desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para prevenir colisões frontais, foi intensificada a fiscalização das ultrapassagens em local proibido, que resultou em 129 autos de infração e nenhuma morte por esse tipo de acidente foi registrada.

Durante a operação, as blitzes de alcoolemia foram intensificadas, sendo realizados 890 testes com o etilômetro, mais conhecido como bafômetro, autuadas 28 pessoas, das quais 20 por recusa e oito por constatação, e detidos seis condutores sob efeito de álcool. O encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil ocorre quando o resultado no teste é superior a 0,33 mg/l, ou quando o motorista apresenta sinais de embriaguez.

Destacam-se ainda 82 autuações pelo não uso do cinto de segurança, duas pela falta do capacete, 46 pela ausência da cadeirinha e 16 por manusear celular na direção do veículo. Para evitar colisões com veículos de grande porte e coibir o desgaste do pavimento das rodovias, a PRF registrou nove toneladas de excesso de peso, emitiu 47 autuações pelo desrespeito à Lei do Descanso do Motorista e 22 autos pela falta do exame toxicológico.

O enfrentamento ao crime resultou em 32 pessoas detidas por receptação de veículos roubados, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e com mandados de prisão em aberto. Com o apoio de Grupos de Patrulhamento Tático da PRF e de outras forças de segurança pública, foram recuperados dez veículos roubados e apreendidas uma arma de fogo.

Além disso, a fiscalização recolheu 94 veículos com irregularidades que ofereciam risco à segurança viária.