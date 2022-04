Um dia especial e histórico marcou a sexta-feira (22), durante solenidade que aconteceu no 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, em Porto Velho.

Houve a formação de 56 militares pela conclusão do Curso de Formação de Sargentos (CFS), que teve duração de oito meses, além da promoção de seis oficiais no interstício normal e mais 20 oficiais pela redução de interstício.

Ainda durante a solenidade, a coronel Daniele Cristina Lima Ferreira, primeira mulher a assumir a patente da Corporação rondoniense, esteve no comando da tropa, juntamente com a 2ª Tenente Ana Maria Gonzalez Pinheiro Leal e pela tenente Ana Paula durante a cerimônia de formatura do Curso de Formação de Sargentos e da promoção de oficiais, fazendo a apresentação ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, coronel Nilvaldo de Azevedo Ferreira.

O comandante-geral do CBMRO pontuou que a data foi adotada na legislação para a promoção dos bombeiros militares e é uma satisfação entregar novos profissionais promovidos e formados pelo Curso de Formação de Sargentos (CFS). “São profissionais com mais determinação, garra e empenho, pois com certeza estarão se dedicando mais a profissão, revertendo isso no atendimento à população, sendo nosso principal objetivo”.

Representando o governador Marcos Rocha, o titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), José Hélio Cysneiros Pachá, declarou que o significado da formação e promoção dos oficiais é a valorização profissional, que é um direito dos militares.

“Recentemente o Governo de Rondônia concedeu um benefício de redução de interstício, sendo uma forma de valorizar e agradecer aos excelentes serviços prestados pelos Bombeiros Militares, que durante a pandemia, executaram inúmeras fiscalizações e deram apoio à saúde nos transportes aeromédicos para vários Estados”, enalteceu Hélio Pachá.

PRIMEIRA MULHER CORONEL DO CBMRO

Daniele Cristina Lima Ferreira se tornou a primeira mulher coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), assumindo o posto na quinta-feira (21). A oficial entrou à Corporação no ano de 2002 como praça, após prestar o primeiro concurso do Corpo de Bombeiros, após se desmembrar da Polícia Militar.

Passou pelas graduações de soldado, cabo e no ano de 2006, prestou o concurso aberto para oficiais, sendo aprovada no processo seletivo e passou três anos em formação no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Retornou em 2008 como aspirante ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, desempenhando suas funções, na maior parte do tempo em Porto Velho.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, coronel Nivaldo Azevedo Ferreira, parabenizou aos formandos do CFS e salientou que os novos sargentos passam a ter mais responsabilidade, auxiliando e completando as atividades dos oficiais.

“É um orgulho para todos nós, que acompanhamos a dedicação e tamanho esforço dos participantes de um longo e árduo período longe da família, onde puderam colocar em prática tudo que aprenderam nas formações que os forjaram Bombeiros Militares, em que mais um degrau foi conquistado”, disse Nivaldo Ferreira.

O formando do Curso de Formação de Sargentos (CFS), Marcos dos Santos Braga, foi orador da 17ª turma que participou dos oito meses de capacitação. “Esse momento é de família, de abraços quentes e calorosos, pois é dia de comemorar com aqueles que os rodeiam diariamente, pois somos regidos pela mais nobre missão, de verdadeiramente ir e salvar, resgatar, mergulhar e voar”.

“Olhar para trás e comemorar as sofridas conquistas é algo fantástico, pois em tempos de pandemia, onde os abraços ficaram frios e os apertos de mãos ficaram distantes, a nossa turma teve que se distanciar presencial e aderir no curso à distância, mas mesmo assim estivemos juntos e chegamos até aqui, para a formação deste curso e darmos nosso melhor em nossas missões”, declarou o sargento Marcos dos Santos Braga.

Ao final deste curso, os novos sargentos do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, vão passar a servir à comunidade rondoniense nas 15 unidades da Corporação pelo Estado.