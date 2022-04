A Clínica “Arte de Cuidar”, especializada em procedimentos e tratamentos estéticos com sede em Vilhena, agora está com duas novas técnicas de pós-operatório de cirurgias plásticas: ILIB terapia e laser.

A ILIB é a mais moderna tecnologia para uso em laser terapia em patologias agudas e crônicas, tratamentos estéticos e outros. O equipamento de ILIB oferece soluções seguras em tratamentos.

ILIB é indicado para processos inflamatório do corpo, principalmente em pós-operatório, pois acelera a cicatrização. Nesse tipo de tratamento é visível uma melhora substancial, pois o resultado é um excelente aspecto estético. No tratamento de dores, ela atua na redução e alívio e redução das mesmas, pois a laser terapia tem função analgésica.

O pós-operatório na cirurgia plástica é um processo de recuperação importante por trás de tudo. “Por mais que a cirurgia plástica seja um sonho, o paciente tem que cuidar muito bem, para que a realização desse sonho seja concluída com sucesso”, explica a fisioterapeuta Angélica Labajos.

Ela informa que esse tratamento é voltado para todos os públicos, mas o foco é para pós-operatório de cirurgias plásticas. Tem dois modos de programação especifica para trabalhar com o laser, a ILIB terapia que é um processo anti-inflamatório, utilizando uma pulseira no braço da cliente, o laser vai atravessar a pele, e a luz do laser vai acessar a artéria radial. A ILIB faz com que o corpo produza mais energia. Com isso, o corpo, automaticamente, vai se recuperar de maneira mais fácil. Para quem realizou ou vai realizar a LIPOLAD é ideal porque, quando isso acontece, é retirada gordura, e gordura no corpo significa energia. Quando o corpo recebe a ILIB terapia, automaticamente obriga a produzir a energia perdida. Então, a recuperação e a disposição da cliente no pós-operatório serão excelentes.

“Estamos aplicando está técnica há dois meses. Esse tratamento está agregando muito nos resultados da clínica, principalmente, por causa da ILIB, porque ela melhora toda a parte de dores do paciente, sistema imunológico e acelera o processo de cicatrização. Também, o laser, direto na cicatriz, tem resultados numa só sessão, satisfatórios e incríveis”, disse a profissional de saúde.

Angélica também explica que antes da ILIB terapia era necessário o uso de muitos medicamentos em cima da cicatriz. Mas, hoje, com o laser na maioria dos casos, pode ser reduzida a aplicação de medicação. O laser de um dia para o outro já acelera o processo de granulação.

O QUE É GRANULAÇÃO?

“Quando a cicatriz abre, o laser vai induzir que o corpo produza uma cicatrização mais rápida. Para o cliente, isso ajuda muito porque não precisa tanto do uso da medicação para secar logo aquela cicatriz e também é ótimo para mim, porque ajuda que o meu processo vai ser terminado mais rápido. Meu trabalho vai ser concluído com sucesso e a cicatrização no final vai ser mais bonita. O próprio laser tem dois modos de programação básica para o pós-operatório: laser na cicatriz de forma direta e o laser sistêmico”, destaca a fisioterapeuta.

