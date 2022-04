Segundo o filósofo alemão Karl Marx, “a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas”.

Embora essa perspectiva esteja, em parte, correta, o atual cenário tecnológico mundial nos leva a uma nova interpretação, visto que discussões sobre o desenvolvimento tecnológico e o futuro do trabalho têm sido recorrentes. Porém, esse “mundo das coisas”, dito por Marx, acaba não sendo elucidado e compreendido pela maioria da sociedade nem estimulado pelas esferas governamentais. Assim sendo, explanaremos tais aspectos no decorrer de nossa discussão.

Inicialmente, a não compreensão do desenvolvimento tecnológico e do futuro do trabalho por parte da sociedade ocasiona, claro, problemas a ela própria. Segundo dados do IBGE, ao final de 2021, o Brasil contabilizava cerca de 12 milhões de pessoas desempregadas. Número esse expressivo, que, infelizmente, poderá aumentar nos próximos anos, caso a população não esteja aberta às novas possibilidades ou não seja instruída corretamente. Logo, a alteração desse cenário é indispensável para que não ocorra atrasos no progresso.

Geralmente quando ocorre o surgimento de uma nova tecnologia, esta emerge no âmbito privado, ou seja, a iniciativa e até mesmo o capital não partem do Estado. Consequentemente, os novos postos de trabalho também surgirão nesse setor, fazendo com que empregos “habituais” concedidos pelo governo se percam ao longo dos anos. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a projeção do surgimento de empregos na área da tecnologia para 2025 é de 797 mil. Dado esse que nos leva a várias conclusões.

Percebe-se, portanto, que a temática do desenvolvimento tecnológico e o futuro do trabalho devem ser esclarecidos já. Cabe, pois, ao Ministério da Educação, esfera do Estado incumbida da formação civil, introduzir, através das ementas escolares, a Educação Digital no ensino básico, como, também, fomentá-la em cursos superiores que já tenham afinidade com a tecnologia, para promover a compreensão integral. Ainda, o Governo Central poderá criar, através de parcerias com empresas ou desenvolvedores do ramo tecnológico, programas de incentivo e de capacitação aos interessados na área, ou curiosos do setor, visando a alcançar níveis elevados de profissionalização. Acaso, assim, poderá se reverter a filosofia marxista, e valorizar o mundo humano.