O Porto Velho venceu na tarde deste sábado o Humaitá por 3 a 2 no estádio Aluízio Ferreira, na capital rondoniense, e se manteve na liderança do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro 2022.

A partida foi válida pela segunda rodada da competição nacional.

O Porto Velho começou bem na partida e pressionando o adversário. Aos quatro minutos, Tuquinha cobrou escanteio, Pablo cabeceou, a bola pegou na trave e na sobra Johnnatan finalizou para o fundo das redes, abrindo o placar. Aos 14′, o Humaitá respondeu. Aldair avançou livre, driblou o goleiro Gelson e bateu por cima do gol. Aos 19′, Daniego cobrou penalidade, Gelson espalmou e a bola sobrou novamente para Daniego, que deixou tudo igual. Aos 23′, Xavão entrou na área e finalizou, mas o goleiro Gelson fez grande defesa. Aos 48′, Xavão avançou e cruzou para Daniego, que finalizou de primeira, o goleiro Gelson espalmou e a bola sobrou novamente para Daniego, que fez o segundo, garantindo a vantagem ao final da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Porto Velho foi ao ataque. Aos 22′, Yan finalizou da entrada da área, mas a bola foi para fora. Aos 37′, Kiko Alagoano cobrou falta, o goleiro Felipe Leineker espalmou e na sobra Ariel completou para o fundo das redes. Já, aos 47′, Kiko Alagoano cobrou nova falta, a zaga não conseguiu afastar o perigo e a bola sobrou nos pés de Fágner, que bateu forte para garantir a vitória da Locomotiva.

Com o resultado, o Porto Velho soma seis pontos e segue na ponta do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro 2022.

Na próxima rodada, o Porto Velho volta a campo no domingo, às 16 horas (horário de Brasília), contra o São Raimundo-AM no estádio da Colina, em Manaus.