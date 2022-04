Um dos eventos mais aguardados por quem ama comida boa está chegando. A quinta edição do Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena – Sicoob Sabor abre hoje as inscrições para estabelecimentos da cidade que queiram participar do circuito gastronômico e concorrer ao título de “Prato do Ano”.

O festival promovido pela Sicoob Credisul, será aberto dia 5 de julho e se estenderá até 5 de agosto.

Estabelecimentos comerciais de gastronomia poderão se inscrever gratuitamente até 9 de maio, no site do Sicoob Sabor. A primeira reunião com os participantes já está marcada para o dia 10 de maio, com workshop, divulgação do regulamento e muitas novidades.

Nesta edição, o tema do festival será Ancestralidade e buscará resgatar as raízes gastronômicas do Brasil e da região Norte, com a proposta de fusão de ingredientes tipicamente amazônicos na criação do prato que será oferecido no roteiro. Este ano, as vagas são para as categorias Restaurantes, Bares, Hamburguerias, Pizzarias, Cafeterias e Docerias. As categorias serão validadas se houver, no mínimo, três estabelecimentos inscritos em cada uma delas.

Durante o Sicoob Sabor, os estabelecimentos participantes criam pratos exclusivos na temática proposta e concorrem ao título “Prato do Ano” em sua categoria. Os atendentes também são avaliados e concorrem ao título de Garçom do Ano. Um chef consultor dará todo o suporte aos participantes na criação do prato. Para isso, estão previstos pelo menos três encontros e um workshop para aprender técnicas gastronômicas e montagem de prato. Tanto a inscrição quanto a consultoria são gratuitas.

O festival, que já se tornou tradição na cidade, movimenta mais de 100 empresas de produtos e serviços, contribui para economia local, além de oferecer comida boa e divulgar amplamente os estabelecimentos. Além do circuito gastronômico, o festival traz várias atividades culturais, como exposições, arte, cinema e shows musicais. Veja no site www.sicoobsabor.com.br como foram as edições anteriores.