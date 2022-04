Na manhã desta terça-feira, 26, o professor Ayres do Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayres-Ball, conversou via telefone com o Extra de Rondônia, onde falou sobre a participação na 15ª Copa Tricolor de sua escolinha de futebol que é a única do Estado de Rondônia conveniada com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

De acordo com professor Ayres, a 15ª Copa Tricolor foi realizada entre os dias 20 a 25 de abril e reuniu 52 equipes de diversas cidades do Brasil.

A escolinha Ayres-Ball levou 29 atletas para o certame, divididos nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15, sendo que os garotos realizaram um feito inédito na competição, a categoria sub-15 sagrou se campeã invicta, tendo melhor goleiro e artilheiro, além de Taylon Luan escolhido como o melhor da competição.

A categoria Sub-13 também foi campeã e teve o melhor goleiro e artilheiro da competição.

A categoria Sub-11 foi vice-campeã com melhor goleiro.

Ainda de acordo com professor Ayres, dois atletas do Sub-15, Heitor Silva Nunes e Vinicius Biasussi irão em outubro para Porto Alegre, onde farão baterias de exames para ingressar na escolinha de base do Grêmio.

Ayres conta que foi uma emoção muito grande estar no estádio do Grêmio junto com seus alunos e participar de uma competição a nível nacional e conseguir o feito inédito de ganhar nas três categorias.

O professor comenta que estão abertas as inscrições para novos alunos, quem desejar ingressar no Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayres-Ball, basta procurar o escritório anexo ao Campo do Verdão.

A escolinha Ayres-Ball oferece três locais de treinamentos para seus atletas, Campo do Verdão, Clube dos Estados e Escola Santa Lucia Filipini.

