A Polícia Militar (PM) identificou as três vítimas da chacina do suposto acerto de contas entre facções rivais ocorrido no final da tarde desta terça-feira, 26, em Vilhena (leia mais AQUI e AQUI).

O crime aconteceu na linha 144, área rural de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas estavam no balneário do Zé Cordeiro, e, quando estavam indo embora, foram atacadas por homens em motos que começaram a atirar.

Dayene Pereira da Silva e Matheus Vinicius Machado morreram no local. Já Kamyla Cruz foi socorrida, mas morreu ao dar entrada na UPA. A quarta vítima, conhecida por Rogerinho, foi atingida na mão, mas conseguiu se esconder na mata. Porém, quando a polícia e o Corpo de Bombeiros chegaram, ele apareceu e pediu ajuda.

A Polícia Civil segue investigando o caso.