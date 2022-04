A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira, 26, a operação “Dirty Drive”, que investiga crimes relacionados à materiais de abuso sexual infanto-juvenil pela internet.

Policiais federais cumprem um mandado de busca e apreensão em um endereço em Porto Velho.

As investigações tiveram início neste mês, a partir de relatórios enviados pelo NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) à PF de Rondônia.

O NCMEC é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que recebeu apoio do Governo norte-americano para estabelecer um mecanismo centralizado de recebimento de “denúncias” sobre crimes relacionados a abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças.

Em pronta resposta, o grupo de repressão a crimes cibernéticos (GRCC) da PF em Porto Velho, através de técnicas especiais de investigação, conseguiu identificar o responsável pela aquisição e armazenamento de vasto conteúdo relacionado à materiais de abuso sexual infanto-juvenil.

A Justiça Estadual de Rondônia expediu mandado de busca e apreensão que foi cumprido na residência do investigado. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como computadores, tabletes e celulares, que foram utilizados no crime, resultando na prisão em flagrante do investigado pela prática do delito de armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil.

A operação denominada “Dirty Drive”, é uma alusão à forma de armazenamento em dispositivos virtuais de conteúdo altamente reprovável e repugnante. Em Tecnologia da Informação, o termo “Drive” se refere a um dos nomes usados para unidades de armazenamento, e “Dirty”, na língua inglesa, significa sujo, vil.