Em Vilhena, um bebê de apenas um mês de vida foi salvo na noite de segunda-feira, 25, graças a policiais militares que agiram com extrema rapidez.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Central de Operações da Polícia Militar (PM) recebeu chamado dando conta que uma mãe estava desesperada com seu filho nos braços, pois o mesmo havia se afogado com o próprio catarro.

De imediato uma guarnição composta pelo Sargento Martins, Cabo Cássio e Cabo Kivia, foram ao local e encontraram a mãe em desespero.

Os militares colocaram a mãe e a criança na viatura e seguira para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e durante o trajeto a Cabo Kivia com o bebê em seus braços realizava a manobra de Heimlich, que em determinado momento a mãe do bebê relatou que ele está gripado, neste momento a Cabo Kivia sugou pelo nariz do bebê o catarro, o que fez com que ele desengasgasse.

Contudo, para ter certeza que a criança estava bem, foi levado para UPA, onde passou por um médico e em seguida liberado.

>>>MANOBRA DE HEIMLICH

A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.