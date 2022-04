Dois envolvidos na morte do delegado José Valney Calixto de Oliveira, ocorrida na noite do dia 24 de julho do ano passado em uma chácara, vão responder o crime em liberdade.

O juiz Áureo Virgílio Queiroz, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Velho revogou a prisão preventiva de Édipo Teixeira Pereira e expediu contra mandado de prisão para Meyson Vitoriano Auzier, que passarão a usar tornozeleiras eletrônicas.

Permanece ainda a prisão preventiva de outro envolvido, Éricon Fernando Fernandes Guimarães, que também pode ser beneficiado se decidir se apresentar em juízo.

Na decisão, o juiz determina que os acusados cumpram várias medidas, como proibição de frequentar bares, prostíbulos, casas de jogos, ausentarem-se da comarca por mais de quinze dias, sem autorização judicial e recolher-se, todos os dias, em sua casa até 20 horas e sair somente às 6 horas.

Os acusados se envolveram em uma briga com o delegado, que discutia com o gerente de posto de combustível Rafael Simão da Silva, 37 anos. Houve um tiroteio e tanto Calixto como Rafael morreram.

De acordo com o inquérito policial, o delegado, “apesar de ter, supostamente, sido o primeiro a efetuar disparos de arma de fogo -, foi rendido e, depois de dominado, executado com vários tiros na cabeça, sendo que, segundo a perícia, um dos projéteis retirados do corpo do delegado seria de um revólver calibre 38, compatível com a arma apreendida em poder de Édipo”.

O crime

Na noite do crime, o delegado José Valney Calixto de Oliveira, foi até a chácara a convite de um amigo policial civil. Em determinado momento, houve um desentendimento no local por conta de um arremesso de gelo, que atingiu o delegado.

Para apaziguar a situação, José Valney foi embora da chácara na companhia de amigos, mas minutos depois acabou retornando ao local sozinho. Foi nesse momento que houve a troca de tiros, que resultou nas mortes do delegado e do gerente de um posto de combustível.

Segundo a Polícia, o delegado foi morto com quatro tiros na cabeça. Ferido, Rafael Simão chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma Policlínica da Zona Leste.