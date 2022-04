Nesta quarta-feira, 27, a Polícia Militar (PM) de Cabixi, com apoio do Núcleo de Inteligência (NI) de Colorado do Oeste, prenderam quatro pessoas por comércio de entorpecente.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os suspeitos estavam sendo monitorados há algum tempo, haja vista, a movimentação atípica no local onde foram detidos.

Em revista no imóvel, os militares encontraram certa quantia de drogas já pronta para venda e quatro munições intactas.

Na residência foram detidas duas mulheres e um homem, além de um menor de idade.

Diante dos fatos, os suspeitos foram levados para a delegacia de Colorado do Oeste, onde a ocorrência foi registrada.