A Elev3r, Equipe de Robótica do Centro Educacional Isolina Ruttman – SESI, de Vilhena, conquistou o 3° lugar no Campeonato Regional, realizado em Manaus entre os dias 21, 22 e 23 de abril.

Essa é a 6° participação das equipes de Robótica do Centro Educacional de Vilhena. Nos anos anteriores as equipes formadas no SESI, conquistaram 4 primeiros lugares, um segundo lugar e agora, o terceiro lugar.

A equipe, formada nesse ano, é composta pelos integrantes Arthur Petrus (10), Artur Gomes (12), Sara (12), João Paulo (13), Júlia Santos (13) e Júlia Baron (14), todos estreantes nessa competição, demonstrarando muita garra e determinação, superando diversas equipes veteranas que participaram do evento.

Com orientação, supervisão e acompanhamento dos Técnicos e professores Silvio Vichroski e Lorines Cezne, a equipe saiu do Amazonas com o 1°lugar na modalidade Robô e o 3° lugar geral da competição.

A vitória garantiu aos integrantes vaga para a participação na Competição Nacional, sediada em São Paulo nos dias 26 a 29 de maio desse ano.

Com apoio do SESI Vilhena, representado por Aline Souza – Coordenadora de Educação e pelo gerente Silvio Leite, a Elev3r irá disputar vaga para o Campeonato mundial juntamente com as mais 100 equipes vencedoras de suas regiões.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>