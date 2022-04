Tendo como foco a consciência crítica da sociedade visando uma política de igualdade social, a escola “Fé e Política”, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, iniciará seu primeiro curso de formação no município de Vilhena.

O curso, organizado pela Igreja Católica, é dividido em seis módulos temáticos, com o primeiro iniciando nos dias 14 e 15 de maio. Em 2022, serão três módulos, ao todo. Os outros três em 2023.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Antônio Teixeira, coordenador do curso, disse que a proposta é analisar as mudanças que existem na sociedade, abordando questões da realidade brasileira, atuação política na âmbito da sociedade civil e Estado, para ter pessoas capazes de atuar com valores como a solidariedade, o respeito ao próximo, visando a boa e correta aplicabilidade dos recursos públicos.

Antônio informou que, no primeiro módulo, o tema será “Doutrina Social da Igreja”; no segundo módulo o tema será “Relação Fé e Política”; o terceiro terá como assunto “Exigências éticas para o agente cristão”.

Todos receberão certificados de participação no final do curso. Os interessados terão mais informações através do telefone (069) 9-8424-4275.