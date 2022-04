O deputado federal Mauro Nazif PSB/RO, solicitou nesta quarta, 27, audiência junto ao Ministro José Carlos Oliveira, do Ministério de Estado do Trabalho e Previdência, para tratar da greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A greve do INSS vem afetando a população, especialmente as pessoas mais necessitadas, que dependem do auxílio do Estado para sobreviver com dignidade. Estima-se que mais de 2 milhões de processos de diversos benefícios e serviços, como aposentadorias, benefícios assistenciais, pensões por morte e auxílio doença estejam parados sem análise.

Mauro recebeu o comando nacional da greve dos servidores do INSS, que apresentou três reivindicações principais: abertura de concurso público para a contratação imediata de servidores, suprindo a escassez de pessoal, o que reflete no aumento do tempo de espera dos processos; a reestruturação do sistema de metas e o pagamento dos dias parados, a contar de 23 de março de 2022. “É urgente resolver a questão, tanto dos servidores do INSS, como dos trabalhadores brasileiros que perderam direitos quanto aos valores e ao tempo de contribuição após a reforma da previdência e agora não estão conseguindo os benefícios do INSS que lhes são de direito”, disse Nazif.