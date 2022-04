O rondoniense Júnior Lopes, defensor de um time de futebol na Tailândia, ganhou destaque ao ajudar o time Uthai Thani FC a vencer o campeonato “Champions League 3”, realizado na Ásia.

A final da competição ocorreu no último final de semana, o time que fez parte venceu duas partidas contra os adversários 2×0 e 1×1. Com belíssima atuação, o jogador colaborou ainda para que a agremiação pudesse subir de categoria no futebol profissional da Tailândia no “Champions League 2”.

Nas redes sociais, Júnior que nasceu em Porto Velho, fez um agradecimento especial ao clube, bem como à torcida. Ele parafraseou o Salmo 126 e frisou que a missão foi cumprida. Só tenho que agradecer a Deus por tudo, toda honra e Glória seja dada a Jesus, pois sem ele nada disso seria possível, pois só Deus sabe como foi o sacrifício e lutas que enfrentamos para chegar até aqui, o processo foi doloroso mais no final cantamos o Hino da vitória, e depois de tudo isso estamos orgulhosos e felizes.

O atleta também fez um agradecimento especial à família e ofereceu o troféu ao pai, já falecido. “Ofereço esse troféu para o meu pai que infelizmente não está vivo para contemplar esse momento tão importante na minha vida e com certeza eu sei que lá do céu ele está sorrindo feliz e orgulhoso com o trabalho do seu filho. Amo-te eternamente Becão! E também para minha mãe Roseli que tem sido uma verdadeira guerreira e tem mostrado uma força além do normal, pois está firme e passando por tudo como uma verdadeira mulher de Deus orgulho da senhora mãe, te amo!”, concluiu.