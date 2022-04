Por ser o maior produtor de peixes nativos em cativeiro do Brasil, Rondônia é referência em todo o país.

A piscicultura está presente em propriedades rurais e o turismo gastronômico no Estado vem se destacando. Visando fortalecer o setor, a Superintendência Estadual de Turismo (Setur) é uma das participantes do Festival de Peixes da Amazônia, que acontece em Porto Velho, onde apresenta para a população, o turismo gastronômico de Rondônia, tendo como destaque a piscicultura do Estado. O festival começou na terça-feira (26) e vai até 1° de maio, no shopping da cidade.

O superintendente estadual de turismo, Gilvan Pereira, destaca a importância da participação em eventos que contribuam para uma das principais riquezas de Rondônia.

“Nossa participação destaca o turismo gastronômico, que vem crescendo internacionalmente. Nossos peixes já são apreciados por turistas do mundo inteiro, principalmente pela nossa exportação. Somos um dos estados mais visitados da região Norte por conta da nossa gastronomia. A realização desses eventos é essencial para promover o turismo. São portas que se abrem”, disse o superintendente.

Para a diretora de planejamento do evento, Ivana Frazão, o turismo é um dos eixos mais importantes quando se fala em peixe. O setor também se reflete na economia e no desenvolvimento da piscicultura.

“Essa é uma riqueza naturalmente nossa. Movimentamos a economia, gastronomia e o turismo, que é um dos setores mais importantes nesse desenvolvimento. Fico muito satisfeita de ter a Setur como nossa parceira, que é sensível à importância da realização de eventos como esse. Nosso propósito é valorizar nossa cultura amazônica, a riqueza do nosso peixe e a movimentação do turismo”, pontuou a diretora.

Junto ao festival, o objetivo é reunir produtores, cooperativas, lideranças empresariais, técnicos e acadêmicos para debater sobre o setor do turismo, da piscicultura e o meio ambiente. A Superintendência estará com um stand no evento, distribuindo materiais de apoio e guia quanto ao turismo gastronômico de Rondônia, entre os dias 26 e 1° de maio, no acesso D do shopping da cidade.

TURISMO PARA O ESTADO

O turismo em seu modo geral tem sido o principal fomento da Setur em todas as ações realizadas no Estado. Ferramentas como o Viaja Mais Servidor, Famtour, roteiros turísticos e o etnoturismo, têm sido as principais movimentações que fortalecem o turismo de Rondônia e estão disponíveis no rondoniatemtudo.ro.gov.br/.