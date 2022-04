Nesta sexta-feira, 28, foi realizado em Vilhena “Dia Especial sobre a Olericultura”, e assessores da deputada estadual, Rosangela Donadon, participaram do evento representando a parlamentar que está em Porto Velho à trabalho.

Durante o evento promovido pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e a Emater-RO, Cesar Stefanes, que é assessor da deputada, destacou o trabalho que Rosangela tem feito em prol dos agricultores do município.

Stefanes lembrou que a parlamentar sempre trabalhou em prol do homem do campo. Inclusive, na gestão passada, Rosangela destinou uma patrulha mecanizada contendo: uma PC, um trator, uma grade aradora, um caminhão, uma calcalhadeira (distribuidora de calcário), um perfurador de solo, e outros implementos agrícolas, para Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena, com uma emenda no valor de R$ 1,7 milhão.

Ele destacou que a parlamentar também fez a entrega de seis tratores destinados às Associações Rurais do município de Vilhena, sendo estes maquinários adquiridos pelo Governo do Estado com recursos oriundos das emendas da parlamentar.

O assessor destacou também que Rosangela Donadon destinou esse ano mais de R$ 1 milhão para construção de barracões multiuso para associações rurais de Vilhena, que serão utilizados para a realização dos eventos da comunidade, bem como para guardar os equipamentos como tratores e caminhões que hoje ficam ao relento.

“Rosangela Donadon está trabalhando em prol dos agricultores de Vilhena, destinando recurso para melhorar a qualidade de vida e de trabalho do homem do campo”, ressaltou o causídico.