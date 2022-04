Acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 29, na BR-435, num local conhecido como “Serra dos Crentes” próximo ao Colorado do Oeste.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma carreta Mercedes Bens, de cor branca, placa JYZ-7178/Pimenta Bueno, carregada com tijolos teria perdido o controle de direção, saiu da pista e tombou numa ribanceira.

A cabine do cavalo ficou destruída com as rodas para cima. O motorista que ainda não foi identificado morreu preso às ferragens. Ainda não se sabe se além do motorista havia mais alguém no caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o corpo do condutor dos destroços.

Policiais penais de Colorado e Cerejeiras que passavam pelo local na hora do acidente prestaram apoio sinalizando a pista e averiguaram se havia sobrevivente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local.