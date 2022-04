Através do Instituto de Identificação, a Polícia Civil de Rondônia chegou até o nome do criminoso morto por um sargento da PM após esfaquear e tentar estuprar uma adolescente de 17 anos na Rua Antilhas, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho.

O caso foi registrado na data de ontem, 28. O criminoso foi flagrado pelo policial quando tentava estuprar a garota na frente de uma vila de apartamentos. A vítima reagiu e foi esfaqueada no pescoço e mãos.

O sargento da PM voltava de uma noite de serviço e flagrou o crime. O bandido então teria se voltado contra o sargento, que para se defender atirou contra ele.

Identificação

O criminoso foi identificado como sendo Valcenildo Pereira Costa, 36, que estava foragido há nove anos do Estado do Acre. No ano de 2013, o bandido fugiu do Fórum Criminal durante uma audiência de custódia, segundo a polícia. O bandido tinha passagem por tráfico de drogas em Rio Branco, no Estado Acre.