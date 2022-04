O ex-empresário e servidor público Francisco Fridolino Dresch, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira, 29, dentro do apartamento que morava ao lado da lanchonete Zero Grau, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra e Rondônia, Francisco, popular (Chico) como todos o chamavam foi encontrado sem vida pelo sobrinho.

O último contato de Chico com a família foi por volta das 18h de ontem. Com isso, o sobrinho preocupado, no começo da noite de hoje foi ao apartamento e encontrou o tio em óbito. O Corpo de Bombeiros foi chamado e apenas confirmou a morte.

Há três anos Chico sofreu infarto e passou por cirurgia no coração e ainda estava em tratamento.

Além de servidor público, Chico foi empresário no ramo de motores elétricos. Tocou por muitos anos a Eletro Modelo.