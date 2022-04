O último Bloco da Seletiva Nacional Gymnasiade Basquete 3×3 realizado em Maricá/RJ entre os dias 25 a 27 de abril contou com a participação de estudantes-atletas de todo país buscando vaga para participarem da maior competição escolar do mundo, o Mundial que será realizado na França.

A equipe feminina escolar de Vilhena, composta por atletas que treinam na ASBAVI, conquistou nesta quarta-feira (27/04/2022) a medalha de prata da série prata na seletiva nacional de basquete 3×3 feminino sub-18, Gymnasiade.

A equipe que representou nosso estado venceu o Ceará em sua primeira rodada e perdeu para a forte equipe de São Paulo na prorrogação por 7×6. Com esses resultados as meninas ficaram em segundo no grupo e foram para a disputa da série prata da competição.

Nas quartas de final da série prata a equipe vilhenense jogou contra a equipe do Acre e venceu por 5×4, seguiram para a semifinal vencendo a equipe do Pará por 10×08. Já na final da série prata a superioridade física da equipe do Maranhão prevaleceu e venceram a equipe Vilhenense por 16×06.

Todas as despesas da equipe vilhenense que representou Rondônia na competição foram arcadas pela CBDE (Confederação Brasileira de Desporto Escolar) e a FEERO (Federação de Esporte Escolar de Rondônia) que prestou apoio com o transporte até Porto Velho, de onde as atletas pegaram voo com destino ao Rio de Janeiro. A ASBAVI agradece a todos apoiadores e patrocinadores do projeto.