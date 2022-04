A pedido da reportagem do Extra de Rondônia, feito na manhã de hoje, a secretária municipal de Saúde de Vilhena, Weslaine Amorim, se manifestou acerca da sua saída da pasta.

Abaixo, a íntegra da nota enviada a redação do Extra de Rondônia:

“Hoje, por motivos pessoais, peço desligamento da função de secretária municipal de saúde. Entrego o cargo da mesma maneira que entrei de cabeça erguida, sabendo que fiz tudo que estava ao meu alcance.

Nestes quatro meses que estive à frente da SEMUS executei processos de compras importantes, convoquei enfermeiros e outros profissionais da área da saúde para reforçar o quadro, consegui recursos para a secretaria através de emendas parlamentares (como da nova unidade de saúde do setor 19, do senador Acir Gurgacz) e para repousos dos profissionais do HRV (com o deputado estadual Ezequiel Neiva) foi aberto a linha de diálogo para aumento do salário base do profissionais médicos os quais por 20 anos não tiveram reajustes salariais e hoje está em fase de estudo do impacto da folha da folha de pagamento, caminhamos em passos largos para inaugurar nossa UTI Neonatal com boa parte dos recursos do governo do estado, sendo recursos humanos e parte dos insumos, na próxima semana uma equipe do governo do Estado estará em Vilhena para vistoriar o prédio, bem como trabalhei para implantar atendimento ambulatório diário de consultas nas especialidades de ortopedia/ pediatria porém o de ortopedia já está acontecendo, e o aceite da proposta do telemedicina acompanhado por mais de 22 médicos especialistas do componente especializado através hospital de referência nacional, Albert Einstein que ajudará desafogar a fila de espera da regulação com diversos especialistas.

Vilhena têm capacidade para ser referência de saúde pública no Estado e principalmente no atendimento materno/infantil e hoje temos uma residência de ginecologia/obstétrica e pediatria em pleno funcionando.

Temos muitas ações engatilhadas que dei encaminhamento, como a reforma do postinho do Cristo Rei com a ordem de pagamento nos trâmites do processo, a finalização da reforma da frente do Hospital Regional, onde teremos salas climatizadas com melhor conforto e acomodação para profissionais e pacientes, celeridade da reforma do postinho Leonardo, pagamentos de rescisões, gratificação por especialização e insalubridade retroativas quais tinha caixas e caixas empilhadas, o lançamento do projeto Opera Rondônia que vai atender a fila reprimida de mais de 2600 cirurgia na fila da regulação Sisreg e diversas outras ações que tenho certeza que vão continuar.

Deixo aqui os parabéns para todos os profissionais da saúde do nosso município e aos técnicos da SEMUS que se doam para prestar um serviço de qualidade aos munícipes.

Saio do cargo de gestora sabendo que fui leal à gestão e que honrei principalmente meus princípios e a profissão que escolhi.

Desejo sucesso a quem assumir a pasta da Saúde, pois terá um trabalho árduo a assumir e me coloco a disposição para ajudar no que for possível, pois políticas públicas de saúde só podem ser promovidas com união”.

Complementando a nota, Weslaine afirmou que permanece na atual gestão, mesmo porque é servidora concursada, sendo profissional de saúde.

Ela garante que está tranquila e em paz com relação a decisão que tomou, pois, “cargo passa”, e reitera seus votos de sucesso e bom desempenho a quem venha lhe substituir, assim como reafirmou que se tratou de decisão pautada por questões pessoais: “estou enfrentando problemas que preciso tomar as rédeas, com relação à minha saúde e a estudos”, revelou.