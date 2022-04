Foi identificado como sendo Denilson de Jesus Marcílio, de 28 anos, o motorista da carreta Mercedes Bens, com placa de Pimenta Bueno, que tombou na BR-435, num local conhecido como “Serra dos Crentes”, próximo a Colorado do Oeste, na noite de sexta-feira, 29. Leia (AQUI).

O condutor teria perdido o controle do caminhão e tombado numa ribanceira, a carreta estava carregada com tijolos e ficou com as rodas para cima. O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local. Foi necessário a intervenção do Corpo de Bombeiros de Vilhena para retirar o corpo da vítima dos destroços.

O corpo foi removido do local pela funerária Center Pax e encaminhado a cidade de Vilhena para necropsia.

Após os procedimentos de praxe o corpo será transladado para Pimenta Bueno, aonde morava a vítima.