M.H.P.S.L., foi preso por policiais militares suspeito de estar comercializando drogas, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição fazia ronda de rotina Avenida Paraná, próximo a Praça do Geraldão, quando os militares observaram um jovem que era suspeito de estar comercializando entorpecente naquele local.

Com isso, o rapaz foi abordado, porém, em revista pessoal não foi localizado nenhum ilícito com ele.

Contudo, o suspeito não portava nenhum tipo de documento. Com isso, os militares foram até a casa dele na Rua H-12, bairro Jardim Aripuanã (COHAB), onde ele havia dito que mostraria seus documentos, pois estavam em sua residencia.

No local, com permissão do rapaz os PMs fizeram uma revista e encontraram certa quantia de drogas. Ele confessou que vendia entorpecente para se sustentar.

Diante dos fatos, o jovem foi levado para a delegacia de Policia Civil, juntamente com o produto apreendido.