Através da assessoria de imprensa da prefeitura de Vilhena, a coordenação do postinho de saúde do Setor 12 esclareceu a suposta falta de médicos no que resultou em ação de efetivos da Polícia Militar na unidade. O caso viralizou nas redes sociais (leia mais AQUI).

De acordo com a nota, “havia, sim, médico atendendo normalmente no dia informado no vídeo”.

>>> LEIA , ABAIXO, AS EXPLICAÇÕES NA ÍNTEGRA:

Havia, sim, médico atendendo normalmente no dia informado no vídeo.

A coordenação do postinho de saúde do Setor 12 esclarece que no dia 29 de abril, sexta-feira, dia em que o vídeo foi gravado, o médico que estava no posto de saúde tinha agendamentos para o período da tarde e fez o atendimento de todos, conforme planejado, tendo sua agenda de consultas já previamente preenchida.

A unidade conta com dois médicos. Um destes ficou de terça a quinta-feira em isolamento, devido a resultado positivo de covid-19, e na sexta-feira, 29, não realizou consultas pois estava em treinamento exigido pelo Ministério da Saúde através do Programa Mais Médicos. Todos os pacientes que estavam agendados para este profissional foram avisados antecipadamente e reagendados para receber atendimento do outro médico. Por sua vez, o outro clínico atendeu normalmente. Porém, na sexta-feira de manhã, realizou as visitas domiciliares já agendadas, atendendo pacientes que necessitam de atendimento em casa por não conseguirem se deslocar até o posto de saúde por causa de idade avançada, incapacidade física ou condição de saúde grave.

Assim, na sexta-feira, 29, próximo do meio-dia, a paciente que gravou o vídeo esteve na unidade e recebeu a informação de que a quantidade de atendimentos para a tarde daquela sexta-feira já estava completa, conforme os agendamentos que aconteceram durante a semana.

A coordenação do postinho explica que as duas equipes médicas que atuam no postinho atendem mais do que a meta exigida pelo Governo Federal e que se esforçam para garantir o acompanhamento de todos os pacientes da região que envolve os bairros Assosete, Jardim Vitória, Setor 12 e 13, Parque São Paulo, Embratel, Belém, Hípica, Ipê, Iquê e Jardim Araucária, que somam cerca de 8 mil moradores.

Em nenhum momento os médicos da unidade se recusaram ou recusam o atendimento dos pacientes. Além das visitas domiciliares, visitas dos agentes comunitários de saúde e consultas por demanda livre, o postinho tem períodos da semana específicos para atendimentos de pacientes que exigem atenção contínua como puericultura (bebês e crianças), acompanhamento de pré-natal, hipertensos e diabéticos, bem como acompanhamento de saúde mental.

Dados do E-Sus, sistema do Ministério da Saúde, revela que somente em 2022, até o fim de abril, foram feitas 3.094 consultas pela unidade do Setor 12, o que resulta em um total de quase 40 por dia útil. Desde que inaugurou, em abril de 2020, com atendimentos de pandemia no início do surto da covid-19, o postinho de saúde do Setor 12 já soma 22 mil consultas realizadas.