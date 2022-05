Os bairros Jardim Greenville, Cristo Rei, Jardim Primavera, Alto Alegre e Nova Esperança fazem parte do projeto que está em execução com drenagem de grande porte e asfalto através de licitação da Prefeitura de Vilhena com recursos dos então deputados federais Luiz Cláudio e Marinha Raupp e do senador Acir Gurgacz.

Em obras próximo ao posto de saúde do Cristo Rei, as equipes da empresa contratada instalam atualmente as manilhas que vão evitar alagamentos na região, especialmente na avenida Melvin Jones, em trecho crítico há vários anos.

“Recurso tem e investimento também. Assinamos o convênio dessa obra com o Governo Federal em setembro de 2019 e, embora a pandemia tenha atrasado a liberação de algumas obras, agora as coisas estão voltando ao normal, com o fim da Emergência em Saúde da Covid-19 após a vacinação em massa. O Poder Público não é tão ágil como a iniciativa privada. Sou empresário e sei que numa corporação particular basta ter o dinheiro. Aqui há vários processos envolvidos que passam por vários setores e tudo isso é obrigatório. Peço a compreensão da população, pois mesmo com essa realidade burocrática, temos hoje em andamento projetos que totalizam 60 km de pavimentação em andamento na cidade”, explica o prefeito Eduardo Japonês.

O asfalto será feito em três lotes, em benefício de cinco bairros: (1) no bairro Jardim Greenville serão 182 metros na rua Flor de Lis, (2) nos bairros Cristo Rei e Jardim Primavera serão 1.604 metros nas avenidas 1701, 1703, 1511, 1513, 1515 e na rua 1504, bem como na Travessa A entre a avenida Melvin Jones e a avenida 1511, (3) já nos bairros Alto Alegre e Nova Esperança serão 433 metros nas ruas 811, 907 (travessas 01 e 02), além da travessa 835. A pavimentação envolve investimento total de R$ 2,196 milhões com 2,2 km de asfalto com drenagem.