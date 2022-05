A tradicional Feira das Coisas, realizada no Espaço Cultural Marechal Rondon, em Vilhena (RO) está com uma edição especial para o Dia Das Mães.

A feira, que reúne artesãos da cidade, acontece pelo menos duas vezes ao ano e, desta vez, traz várias opções de presentes para as mães.

As marcas participantes são Rita Saito Calçados, Nativa Arte e Cerâmica, Mania de Arte, Pura Amazônia, Brechó Gira-Gira, Expressão Mamaindê, Espaço Eudora e Amor em Retalhes (com renda revertida para o Banco de Cadeira de Roda do Rotary Club). Há também opções gastronômicas, como pães de fermentação natural da Pane Di casa, brigadeiros da DoceKah, e quiches e empadas da Quiche Maria.

Vários produtos estão com descontos especiais, como kits de beleza da Eudora; o artesanato do projeto Expressão Mamaindê (15% para compras a partir de R$ 100), entre outros produtos. Para mães que amam decoração, a sugestão são as cerâmicas da artesã Veronete Ritzmann, com itens como travessas, xícaras, bules, bibelôs e acessórios. Outra sugestão são as primorosas e coloridas peças de patchwork de Fátima Sartor, como toalhas de mesa, jogos americanos, bolsas e necessaires.

A linha de beleza e cuidados com a pele traz também uma infinidade de opções, que toda mulher adora ganhar. A Pura Amazônia, uma marca local que trabalha principalmente com ingredientes amazônicos na sua formulação, conta com linhas para cabelo, corpo e face. A Espaço Eudora apresenta uma série de produtos, com a facilidade de o cliente montar o seu kit de preferência. Vários itens estão com descontos.

Para quem gosta de artigos de decoração com originalidade e valor cultural, o projeto Expressão Mamaindê traz vários itens, como cestarias, bowls de capim dourado, acessórios para cabelo, pulseiras, colares, sandálias e ecobags. A marca solidária Amor em Retalhos tem produtos com preços superacessíveis, como carteiras, bolsas, broches, móbiles, entre outros. Você presenteia a sua mãe e ainda ajuda a iniciativa filantrópica do Rotary Club.

A feira fica aberta das 9 às 20h e vai até domingo, dia 8, pela manhã. Faça uma visita, o CTC Sicoob Credisul fica na Avenida Capitão Castro, 3112, centro.