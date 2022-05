A Polícia Militar (PM) está procurando um homem que invadiu uma casa armado com faca e estuprou uma mulher na frente do filho dela.

O fato aconteceu no na tarde desta segunda-feira, 2, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima chamou a PM e contou que um homem armado com faca e aparentemente drogado, invadiu sua residência e a obrigou a fazer sexo oral nele.

O bandido teria colocado a faca no pescoço da criança para que a mulher praticasse o ato animalesco.

Além disso, o marginal ainda teria filmado a cena e enviado para o esposo da vítima.

De acordo com a vítima o bandido é magro, moreno e usava camiseta vermelha com inscrição “Calvin Klein”.

Qualquer informação que leve a captura do suspeito ligar 190.