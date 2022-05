O Porto Velho venceu na tarde deste domingo, 1, o São Raimundo por 1 a 0 no estádio da Colina, em Manaus, e segue com 100% de aproveitamento na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro 2022.

A partida foi válida pela terceira rodada do grupo A1 da competição nacional.

O São Raimundo teve domínio das ações no primeiro tempo e chegou a criar as melhores oportunidades, porém pecou nas finalizações a gol. A melhor chegada do Tufão da Colina ocorreu aos 49 minutos. Thiago Spice cobrou falta e a bola acertou o travessão.

Na volta do intervalo, o Porto Velho passou a se soltar em campo. Aos 11 minutos, Yan cruzou na área e Thiago Spice tentou afastar, mas acabou marcando contra, abrindo o placar para a Locomotiva. Aos 36′, Railson cobrou falta, a bola bateu na barreira e voltou para o meia que finalizou novamente, mas o goleiro Gelson defendeu. Aos 41′, Ramon Tanque cabeceou, mas o goleiro Neguet fez grande defesa. Aos 44′, Ramon Tanque tentou driblar o goleiro Neguet, mas o arqueiro do São Raimundo levou a melhor no lance. Aos 47′, o Tufão teve oportunidade do empate. Railson cobrou escanteio e Derlan cabeceou por cima do gol. Aos 50′, Alan Patrick chutou cruzado, o goleiro Gelson espalmou e na sobra Raílson chutou por cima da defesa da Locomotiva.

Com o resultado, o Porto Velho chegou aos nove pontos e segue na ponta do grupo A1 da Série D do Brasileiro.

Na próxima rodada, o Porto Velho recebe no sábado, às 15h30 (horário de Rondônia), o Amazonas no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.