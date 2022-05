A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que uma frente fria se aproxima do sul da Amazônia e aumenta a instabilidade na região, inclusive em Rondônia.

A previsão para esta terça-feira é de sol forte e calor, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado e com pancadas isoladas de chuva e trovoadas no período da tarde nas regiões da capital, do Vale do Jamari, do Vale do Guaporé, no Baixo Madeira, na Ponta do Abunã e no nordeste do estado.

Nas demais regiões de Rondônia o dia será de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite e possibilidade de temporais.

A frente fria chega nesta terça-feira ao estado e trará mais um evento de friagem.

Nesta terça somente o extremo sul rondoniense sentirá os efeitos. Nas demais áreas a friagem será sentida somente na quarta-feira.