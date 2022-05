A 6ª edição do “Dia de Palestras e Negócios”, acontece nos dias 6, 7 e 8 de maio, no parque de exposições Marcos Donadon, em colorado do Oeste.

O evento é organizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE), Prefeitura Municipal de Colorado e a Associação dos Criadores de Colorado (ASCCOL) e tem por intuito reunir empresários, produtores rurais, instituições financeiras e cooperativas de crédito, para realização de negócios voltados para a agricultura e pecuária.

O Zootecnista Enio Milani, em entrevista ao Extra de Rondônia, comentou a respeito do evento.

“O objetivo é incentivar o produtor a ter mais conhecimentos, produzir muito mais. Além disso, nossa expectativa é grande, terá palestras e oportunidades únicas, facilitando o acesso através do crédito rural, porque no evento as empresas oferecem preços promocionais para os produtores”, disse.

PROGRAMAÇÃO:

O evento inicia na sexta-feira, 06, às 9h, com a palestra “Como intensificar e ter maior lucratividade na pecuária de Rondônia”. Depois, terá início dos negócios no parque de exposições com a presença das empresas e instituições financeiras.

No sábado, 7, às 9h, continuação dos negócios e palestra aberta para produtores e técnicos em geral sobre a praga invasora das pastagens de Rondônia, conhecida principalmente como “Barba de Bode”, contando com a presença do professor Wagner Pires, um dos maiores especialista sobre o assunto no Brasil.

Neste dia serão duas palestras: 1° como você pode fazer para intensificar e produzir mais na pecuária e como controlar a praga que está prejudicando muito a pecuária de Rondônia e Brasil.

No domingo, 08, sequência dos negócios, às 10h, haverá o leilão de gado geral e às 12h almoço e encerramento do evento.

Durante todos os dias do evento, das 08h às 18h, as empresas estarão presentes no parque comercializando seus produtos, com a presença dos bancos oficiais e cooperativos de crédito, empresas de todos os segmentos.