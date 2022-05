Em julho de 2019, Cirone acompanhou na Secretária Nacional de Aviação Civil, a autorização para o governo do estado licitar a obra de ampliação e reforma do Aeroporto de Cacoal.

“Em 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE classificou o município de Cacoal como Capital do Desenvolvimento Regional de Rondônia. Os voos diários da Azul contribuíram significativamente para que recebêssemos esse reconhecimento”, afirmou o deputado Cirone, ao destacar a relevância do município para a região central do estado. Com cerca de 100 mil habitantes, a Capital do Café é referência na área de serviços médicos e se consolidou como um dos mais importantes polos educacionais do norte do Brasil são dezenas de cursos universitários nas áreas de ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas e da saúde, com destaque para o curso de medicina que atrai estudantes de todas as regiões do país.

Os novos investimentos na pista e a ampliação da sala de embarque integraram a pauta de investimentos que foram priorizados pelo deputado Cirone Deiró desde o início do seu mandato. Em julho de 2019, Cirone acompanhou na Secretaria Nacional de Aviação Civil, a autorização para o governo do estado licitar a obra de ampliação e reforma do aeroporto de Cacoal. Cerca de R$ 6 milhões foram liberados pelo governo federal, recursos assegurados pelo ex-deputado Nilton Capixaba e liberados pelo senador Marcos Rogério. Desde então, o deputado Cirone acompanhou junto Departamento Estadual de Estradas e Rodagens-DER todas as etapas do processo de licitação e contratação da empresa que executou as obras de ampliação e melhorias no aeroporto da Capital do Café.

A presidente da Associação Comercial e Industrial de Cacoal-ACIC Joici Eggert Strey considera que a retomada dos voos no aeroporto de Cacoal eleva as potencialidades do município em todos os níveis do desenvolvimento regional. “A retomada dos voos no aeroporto da nossa cidade é de fundamental importância, pois atua de forma direta nos negócios, fomentando a economia gerando emprego e renda e também potencializa todas as cadeias produtivas não só da nossa cidade, mas também de cidades vizinhas”, afirmou.

Para o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cacoal-CDL, empresário Adeuvaldo Gomes de Brito, os investimentos feitos no aeroporto de Cacoal foram de extrema importância, porque asseguraram a retomada dos voos, atendendo a população de Cacoal e região. “Essa retomada vem trazer muitos benefícios, porque diminui distâncias, tempo e evita acidentes. A volta dos voos facilita as viagens referentes a negócios, turismo, saúde e várias outras áreas, beneficiando a população em geral, contribuindo com o desenvolvimento econômico do nosso município e região,” registrou.

Adeuvaldo lembrou que a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cacoal acompanhou todas as tratativas pelo retorno dos voos e contou com o apoio dos representantes políticos, a exemplo do deputado Cirone Deiró, o ex-diretor do DER, Elias Rezende, o representante do governo em Cacoal, José Moura. “Mesmo naquele período de pandemia, em que tudo estava praticamente parado, esse trabalho teve continuidade, o governo do estado fez sua parte e os voos acabaram sendo retomados,” celebrou ao destacar o apoio do deputado Cirone que trabalhou em parceria com a equipe do governo do estado para viabilizar a execução das obras.

O empresário e diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cacoal – CDL Valdeir Teixeira da Silva destacou a importância da conjugação dos esforços para a execução das obras de ampliação e modernização do aeroporto de Cacoal. “Esse é um investimento que beneficiará os municípios da região central e zona da mata. Todos os estudos de viabilidade econômica para a instalação de novas empresas levam em consideração a existência de aeroporto e voos diários. A partir dos novos investimentos realizados no aeroporto, Cacoal passa a contar com esses importantes componentes, tanto para os empresários que já estão instalados aqui, como aqueles que têm interesse em Cacoal e região. Agradeço ao governador Marcos Rocha e o deputado Cirone Deiró pelo comprometimento com o desenvolvimento da nossa região,” assegurou.

Na avaliação do presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia – Facer, advogado e empresário Marcos Kobayashi, o aeroporto de Cacoal tem papel estratégico para o desenvolvimento dos municípios da região central. O presidente da Facer disse que toda a população da região se beneficia com a retomada dos voos no aeroporto de Cacoal, especialmente a cadeia produtiva empresarial e agropecuária que responde pela geração de emprego e renda desses municípios. “O aeroporto regional potencializa muito o desenvolvimento dos municípios, a exemplo da internet que conecta as pessoas globalmente, o aeroporto também faz essa conexão geográfica da nossa região com todas as regiões do país. A retomada dos voos traz novas oportunidades de negócios para todos os setores da economia,” justificou.