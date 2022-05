A deputada Rosangela Donadon agradeceu ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), que através da 9ª Residência de Vilhena atendeu ao pedido dela e recuperou a estrada toda a velha de Colorado do Oeste.

O serviço foi feito pelos servidores da 9ª Residência de Vilhena do DER, comandada pelo residente Rogério Henrique de Medeiros, que realizaram o serviço de limpeza, patrolamento e cascalhamento da estrada.

A deputada ressaltou que o serviço realizado tem como objetivo proporcionar maior mobilidade para a população que precisa utilizar a via para trafegar.

“Agradeço ao governador o Coronel Marcos Rocha por atender ao meu pedido feito para recuperação da estrada velha de Colorado do Oeste que é muito importante para o acesso dos moradores da localidade e agricultores que precisam utilizar o trecho, para escoamento das lavouras e também se locomover. Também gostaria de agradecer e parabenizar os servidores da 9ª Residência de Vilhena do DER que executaram o serviço com dedicação. Parabéns pelo trabalho quem ganha com isso é a comunidade”, disse a deputada.