Local onde o suspeito foi preso

A caça ao homem que invadiu uma casa e estuprou uma mulher diante de seu filho de um ano e dois meses, na tarde de segunda-feira, 2, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, chegou ao fim na noite desta terça-feira, 3.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, desde o fato, os militares não mediram esforços para capturar o suspeito que agiu de forma animalesca, inclusive colocando um facão no pescoço da criança ameaçando matá-la, obrigando a mulher a fazer sexo com ele. Além disso, gravou a ação no próprio celular da vítima e enviou para o marido dela.

Contudo, após intensa investigação, na noite desta terça-feira, os policiais do Núcleo de Inteligência (NI) chegaram numa casa no bairro Alto dos Parecis, onde poderia estar o suspeito.

Entretanto, em incursão no local, o suspeito reagiu à prisão e investiu contra os militares com um facão e uma faca, sendo necessário tiros de advertência nas pernas para contê-lo.

O suspeito foi imobilizado e levado para o pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Suspeito foi reconhecido pela vítima e mais duas testemunhas.

>>>Vídeo abaixo:

https://