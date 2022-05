Esta semana, boatos se espalharam nas redes sociais dando conta que depois da prisão do servidor efetivo do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na segunda-feira, 2, em Vilhena, quando o mesmo dirigia um veículo oficial do órgão embriagado, o departamento havia rompido acordos de cooperação com a Policia Militar de Trânsito (Ptran).

Com isso, na manhã desta quarta-feira, 4, o Extra de Rondônia conversou com o diretor do Detran de Vilhena, Gustavo Ozeika.

De acordo com Gustavo, não procede a informação de ruptura entre o Detran e a Polícia Militar de Trânsito (Ptran).

“Pelo contrário, todos os convênios de operação técnica continuam em vigor, apenas o órgão em Vilhena está momentaneamente com falta de material para realizar blitz no próximo fim de semana, mas o Detran de Ji-Paraná se prontificou em fornecer material, e com isso, está mantida a fiscalização”, explicou Ozeika.

Entretanto, no último fim de semana a falta de material gerou tumulto entre as autoridades de trânsito e a polícia judiciária, haja vista que dois condutores foram detidos na operação Lei Seca e supostamente não havia material suficiente para realizar a contraprova.