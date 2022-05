A 2ª Promotoria de Vilhena, que tem atribuições na Curadoria da Educação, participou nesta terça-feira, 3, juntamente com uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de mais uma fiscalização em ônibus que transportam estudantes em áreas rurais.

Desta vez, a ação foi focada no transporte de alunos de duas escolas em São Lourenço, distrito de Vilhena, localizado no KM 72 da BR-364, com a proposta de verificar as condições do transporte, dos veículos e dos condutores.

De acordo com a Promotora de Justiça, Yara Travalon Viscardi, várias irregularidades foram encontradas, dentre elas pneus carecas, falta de tacógrafos, dispositivos empregados em veículos para monitorar o tempo de uso, a distância percorrida e a velocidade que desenvolveram e documentação irregular.

Segundo a Promotora de Justiça, de 12 veículos inspecionados, 45 multas foram lavradas. Yara Travalon Viscardi explicou que assim que o relatório da PRF for concluído e entregue à Promotoria, ela irá decidir, com base na análise e no próprio acompanhamento, quais serão as medidas cabíveis.

Outra equipe da PRF, na mesma data, fazia a fiscalização na Escola Progresso, km 51, da BR 435/RO.

A Promotora esclareceu ainda que essas fiscalizações se iniciaram na região rural da Comarca de Vilhena e Chupinguaia assim que o ano letivo começou e vão se estender até o fim do ano. “Precisamos manter esse tipo de ação para garantir que esses alunos que dependem do transporte para ir à escola tenham as condições necessárias de segurança durante o percurso”, concluiu.