Os produtores de café interessados em participar do 7° Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – Concafé, maior concurso de café robusta do Brasil, já podem realizar a inscrição e concorrer a R$ 353.750,19 (trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e dezenove centavos) em prêmios.

O objetivo do Concafé é identificar, premiar e promover os cafés robustas de qualidade, produzidos com sustentabilidade no Estado de Rondônia.

As inscrições são gratuitas e seguem até 12 de agosto de 2022. Podem ser realizadas online pelo site da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri e em todos os escritórios da Entidade de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater, nos 52 municípios de Rondônia. A ficha de inscrição segue anexa ao regulamento e, também, disponível no link https://forms.gle/195XX3XPApHfuGNF6; todos os campos devem ser preenchidos.

A cerimônia de premiação do concurso está prevista para acontecer no 23 de setembro de 2022. O Concafé é uma realização do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri.

Conforme o regulamento, para a inscrição, o participante deverá entregar uma amostra representativa do lote de café participante, com o volume de 3kg de café pilado, o qual deverá estar acondicionado em embalagem de saco plástico transparente, identificado com o nome completo do produtor, Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, telefone de contato e município.

O produtor ainda deverá manter disponível em sua propriedade ou armazém, um lote contendo no mínimo cinco sacas de 60 kg de café pilado, homogêneo e equivalente à amostra inscrita no concurso. Após as inscrições, a comissão organizadora, formada pela Seagri, Emater e Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – Idaron poderá realizar visitas para conferência dos lotes de cafés a qualquer momento, durante a vigência do concurso.

As amostras inscritas serão recepcionadas pela organização e passarão por um processo de triagem, em que serão codificadas, com a finalidade de manter em sigilo as informações de origem e nome dos produtores participantes. Após a codificação, as amostras serão encaminhadas à equipe de classificação física, que será executada por profissionais com experiência, seguindo a metodologia da Classificação Oficial Brasileira – COB, conforme Instrução Normativa N° 8, de 11 de junho de 2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa.

A classificação das amostras será realizada por classificadores indicados pela Idaron. Os exemplares poderão enquadrar-se até, no máximo, o tipo 6 (86 defeitos) e o teor de umidade deverá estar entre 11 e 13%. A análise sensorial para a qualidade de bebida será executada por uma equipe de, no mínimo, três profissionais com formação “Q Robusta Grader”, licenciados pelo Cofee Quality Institute – CQI.

PREMIAÇÃO

1° Lugar

Trator Cafeeiro LSR65 Cabinado, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

2° Lugar

Transplantadeira Multiuso Budny de uma linha, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

3° Lugar

Lavador metálico mecânico, separador dos cafés cereja/verde dos boias, modelo PA-LAV/05, com capacidade para 5.000L/H, com bica de jogo metálica para pré-limpeza do café com bomba d’água, no valor de R$ 28.750,19 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais e dezenove centavos).

4° Lugar

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em passagens aéreas, translado, hospedagens e alimentações com até 1 acompanhante para a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte – MG, realizada nos dias 16 a 18 de novembro de 2022.

5° Lugar

R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro.

6° Lugar