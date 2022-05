Nos dias 28 e 29 de abril, o município de Cerejeiras (RO) foi palco de mais uma ação da campanha “Cooperar Corre em Nossas Veias”, que coletou 123 bolsas de sangue. Apoiado pela Sicoob Credisul, o Hemocentro Regional de Vilhena deslocou parte de sua estrutura até a UBS Anísia Borges do Valle e conseguiu mobilizar 189 voluntários para doação.

Na abertura da ação, estiveram presentes Reginaldo Girelli, presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron); Ederson Lopes, secretário municipal de Saúde; Michely Toledo, assistente social do Hemocentro de Vilhena; Anderson Diógenes Munhoz, mestre da Loja Maçônica e delegado da cooperativa; e os representantes da Sicoob Credisul Rodrigo Antônio de Mattos e Ari de Jesus.

Reginaldo Girelli destacou a importância da ação e o apoio recebido. “Parabenizamos a todos os envolvidos por apoiar esta campanha. Doar sangue salva vidas”.

Para Michely Toledo a arrecadação foi satisfatória. “Estávamos com os estoques baixos e por isso decidimos fazer a ação. Foi uma ótima coleta”.

No mês passado a mesma ação ocorreu em Colorado do Oeste (RO), que recebeu a população no Tiro de Guerra e conseguiu arrecadar 161 bolsas. No total foram coletadas 284 bolsas de sangue que poderão ajudar cerca de 1.136 pessoas, já que uma bolsa atende até quatro pessoas.

Com a campanha “Cooperar Corre em Nossas Veias”, a cooperativa incentivou seus colaboradores, cooperados e a comunidade em geral a irem até os locais e realizar a doação de sangue, contribuindo para o aumento do estoque do hemocentro que atende todo o Cone Sul de Rondônia e algumas cidades do Mato Grosso.