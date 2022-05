O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), líder do Governo de Rondônia na Assembleia Legislativa do Estado (ALE/RO), reivindicou do Governador de Estado Coronel Marcos Rocha (União Brasil) a liberação de Tubo Armco medindo 3 metros de diâmetro por 12 metros de comprimento para substituir a ponte de madeira sobre o Rio Águas Claras e 8 Tubos Armcos de 1 metro de diâmetro por 11 metros de comprimento, para substituição de bueiros de madeira por Tubos Armcos, localizado na RO-443, conhecido como estrada da Resina, antiga Kapa 144.

O Governador Marcos Rocha, através do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, atendeu ao pedido do deputado Luizinho e substituiu por Tubo Armco a ponte construída em madeira e a instalação de novos bueiros por Tubos Armcos. A instalação e substituição aconteceram na semana passada.

“Queremos agradecer ao Governador de Estado Coronel Marcos Rocha, pela sensibilidade da liberação à nossa solicitação e por todo cuidado com as rodovias do Estado, especialmente, na região do Cone Sul de Rondônia”, disse Luizinho.