Secretário de Esporte e Cultura Wellington Ferreira, popular “Pig”, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 5, onde anunciou a volta dos jogos escolares, em Vilhena.

A abertura acontece nesta sexta-feira, 6, no ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira, as 19h30.

De acordo com Pig, como ficou praticamente dois anos sem o JEV’S devido à pandemia, os jogos estão voltando com força, à expectativa é muito grande, principalmente pelos alunos que estão animados para esse retorno.

Wellington comenta que 19 escolas participarão nas modalidades de Futsal, Futebol Sete, Handebol, Basquetebol, Voleibol, Vôlei de praia, Atletismo, Ciclismo, Judô, Karatê, Tae-kwon-do, Natação, Xadrez, Tênis de Mesa, Badminton e GR.

Ao todo, os atletas estarão disputando a classificação em 16 modalidades nos naipes masculino e feminino das categorias infantil e juvenil.

Segundo Pig o JEV’S vai reunir mais de 1.000 alunos/atletas e os jogos serão realizados em diversas quadras e ginásios poliesportivos em Vilhena.

Os jogos terão inicio logo após a Cerimônia de Abertura. O primeiro jogo será de Futsal Juvenil masculino entre as escolas Wilson Camargo e Shirley Ceruti.

Ao todo serão 11 dias de competições, ou seja, o certame acontece do dia 6 ao dia 17 de maio.

PREMIAÇÕES:

Segundo o secretário, as premiações serão realizadas posteriormente nas escolas, com medalhas personalizadas, e para valorizar as escolas, “decidimos realizar as entregas das medalhas individualmente em cada colégio, temos a certeza que desta forma será ótimo”, finaliza Pig.

Escolas que estão participando: