Na cerimônia de troca de comando do 3º Batalhão da Polícia Militar em Vilhena, o deputado Ezequiel Neiva realizou a entrega oficial de centrais de ar para o ar para o 3º Batalhão da Polícia Militar em Vilhena e toda sua área de atuação, nos quartéis de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras e Chupinguaia, e uma academia completa instalada no 3º BPM.

Participaram da solenidade de entrega o comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Padilha, e o secretário de Segurança Pública, coronel PM José Hélio Cysneiros Pachá.

O comandante-geral da PM agradeceu o deputado Ezequiel Neiva pelos investimentos que o parlamentar tem realizado em prol da corporação e pelos projetos aprovados na Assembleia Legislativa. O coronel Padilha afirmou que o 3º Batalhão tem a honra de ter em sua estrutura, a melhor academia para atividades físicas de toda a corporação. O coronel disse que ficou impressionado com a qualidade da academia. “O investimento é muito importante para que o policial militar mantenha o seu condicionamento físico, o que é essencial para o desempenho da função militar”.

O secretário de segurança destacou a importância da parceria que o deputado Ezequiel Neiva tem mantido com a Polícia Militar. O tenente-coronel Thiago, que deixou o comando do 3º Batalhão nesta quinta-feira (05), disse que a instalação de uma academia completa para o Batalhão foi a realização de um sonho. “Essa academia representa qualidade de vida para os militares e seus familiares”, acrescentou o tenente-coronel. Tomou posse como novo comandante do 3º BPM o tenente-coronel Aldimas.

Centrais de Ar

Ao falar sobre a importância das centrais de ar para atender todas as unidades miliares nos municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi e Chupinguaia, o comandante-geral da PM, coronel Padilha, disse que os equipamentos são essenciais.