A Polícia Militar (PM) agiu com extrema rapidez, prendeu três maiores de idade e apreendeu um adolescente que pilotava uma moto CG 125 com registro de furto em Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares monitoravam um grupo de suspeitos que estavam praticando crimes na cidade.

Com isso, após o registro do furto de uma motocicleta CG 125 de cor preta, placa NDW-7475/Cerejeiras, na Rua Trombetas, na noite de quarta-feira, 4, no bairro 16 de junho, os PMs passaram a seguir os passos dos suspeitos e na manhã desta quinta-feira, 5, no bairro Ângelo Angelin, os militares recuperaram o veículo, apreenderam um adolescente e três maiores de idade que estavam envolvidos no furto da moto e em outros crimes.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apesentados ao delegado de plantão.