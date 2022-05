Com atrações que reforçam o turismo em todos os seus segmentos e promovem o desenvolvimento econômico do Estado, a Superintendência Estadual de Turismo – Setur estará presente nos dias 23 a 28 de maio, na maior feira de agronegócio e tecnologia do Estado, a 9ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, que acontece no Centro Tecnológico Vandeci Rack, Zona Rural de Ji-Paraná.

As atrações serão apresentadas com palestras, debates e eventos para empresários e população em geral. Para o coordenador de ações turísticas do Estado, Willian Souza, a feira é uma vitrine para o mundo. Já foram promovidas diversas atividades voltadas ao fomento do turismo. Nesta edição da RRS Internacional, a proposta é levar o máximo de atrações para que o rondoniense também saiba que o Estado tem suas potencialidades turísticas.

“Hoje, o turismo é uma economia que não se limita a uma única pessoa ou segmento. A economia está totalmente entrelaçada ao setor. Um turista em Ji-Paraná se beneficia do hotel, do restaurante, da praça e de vários outros locais ou serviços que agregam para esse desenvolvimento. Fortalecer os empresários, se reflete em toda a comunidade. Todos se beneficiam com o turismo, e é o que faremos na Rondônia Rural Show”, afirma o coordenador.

O superintendente de Turismo, Gilvan Pereira, reforça a importância do olhar turístico de Rondônia.

“A própria feira caracteriza o segmento do turismo de negócios. Nosso objetivo é fazer com que esse evento seja promovido com as potencialidades turísticas e mostrar para o rondoniense que aqui tem turismo. A Rondônia Rural Show será palco e vitrine do que temos de melhor neste setor”, destaca.

Durante a feira, serão desenvolvidas atividades dentro do Espaço Empresarial Internacional, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, além do espaço Expodez.

Já no palco principal, serão feitas palestras sobre pesca esportiva, governança e modernização, além de apresentações culturais, musicais e pintura. Outra atração é o Connection Turismo, que busca trazer prefeitos, secretários de turismo e interlocutores para uma troca de experiências. O debate permite a visualização do setor empresarial, ligado ao turismo do Estado.

PALESTRANTES CONVIDADOS

Gilvan Pereira, superintendente da Setur, fala sobre “Políticas públicas e gestão municipal de turismo;

Vera Travain Biachini, empresária do ramo de hotelaria e parque, com o assunto “Turismo de lazer eficiente”;

Claudio Norio Hikague, empresário do ramo de pesca esportiva, com o tema “Pesca esportiva como potência econômica”;

Benedito Antônio Alves, conselheiro no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO, com o debate sobre “Governança e modernização na arrecadação municipal do setor turístico”;

Saulo Giordane, empresário do ramo de turismo, com o tema “Explorando o turismo de aventura de Rondônia”.

Ao todo, serão 130 pessoas de diferentes segmentos turísticos: artesanatos, hotelaria, cachoeiras, parque aquático, entre outros. De acordo com o coordenador, está em análise de processo a possibilidade de três ônibus serem disponibilizados para o transporte dos empreendedores.

A 9ª edição da Rondônia Rural Show Internacional deve receber, aproximadamente, 200 mil visitantes de vários lugares do País e de países que sinalizaram interesse em participar do evento, criando assim, um ambiente apropriado para dar visibilidade ao turismo de Rondônia.