A Feira de Produtos da Agroindústria e do Artesanato (AGROARTES) 2022, será atração de hoje no município de Cabixi.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (SEMAP), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Governo do Estado de Rondônia por intermédio da Secretaria de Agricultura (SEAGRI) e a Empresa de Assistência Técnica, Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia (IDARON) e parceiros realizam a Feira de Agroindústria e Artesanato (AgroArtes) na cidade de Cabixi, nesta sexta-feira, 6.

O evento está previsto para iniciar às 14h e encerra às 20h, no barracão da Feira dos Produtores Rurais, na Praça Central, e contará com a presença de expositores dos municípios de Colorado do Oeste, Vilhena, Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste.

A feira é itinerante e os organizadores vão ao município para apresentar o projeto ao executivo, onde o gestor faz parceria e dá todas as condições para a realização do evento.

Tanto a agroindústria familiar quanto o artesanato, são fontes de renda, meio de expressão e preservação das culturas locais, modelo de valorização de pessoas e comunidades, estilo de vida, alternativa sustentável de consumo, dentre outros.

Dentre os objetivos da ação estão o impulsionamento da economia no município e região e o estímulo do consumo consciente através de vendas de produtos da Agroindústria Familiar e Fabricação Artesanal.