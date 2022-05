O presidente do Republicanos e ex-deputado federal Lindomar Garçom está percorrendo vários pontos do Estado angariando apoio para a pré-candidatura que está construindo visando tentar retornar ao Parlamento Federal.

Liderança inconteste em regiões do centro do Estado e na capital, Garçom tem buscado ampliar sua área de influência, promovendo também outros nomes que a legenda que está sob seu comando em Rondônia pretende lançar nas disputas proporcionais.

Animado com o desempenho, Garçom conversou na tarde da sexta-feira com o Extra de Rondônia e disse estar otimista: “a disputa não será fácil, mas uma vez aprovado na convenção de nosso partido irei para cima com a mesma garra e disposição de sempre”, garantiu.

Ainda colhendo dividendos políticos de seu último mandato, através da liberação de recursos de emendas que vem sendo realizadas por Rondônia afora, ele vai fortalecendo seu projeto e agregando lideranças. “Estou muito confiante, e pronto para retornar ao Congresso Nacional para de novo trabalhar pelo nosso Estado”, garantiu.

A proposta do pré-candidato mantém o estilo que o definiu, com compromisso de apoio a causas sociais, infraestrutura, saúde e educação. “Já tenho um histórico de realizações como deputado federal, e as pessoas já sabem o que podem esperar de mim, caso eu tenha a oportunidade de estar de novo em Brasília”, encerrou.