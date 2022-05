A Polícia Militar registrou mais um acidente no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Jô Sato, no bairro José de Anchieta, em Cerejeiras e moradores pedem as autoridades que sinalizem o local, pois toda semana há sinistro naquele cruzamento.

Na última segunda-feira, 2, um motorista embriagado ao passar pelo cruzamento perdeu o controle de direção e bateu em uma árvore. Leia (AQUI).

Outro acidente aconteceu na última quarta-feira, 4, entre um carro VW Gol e uma motoneta Biz, onde duas pessoas que ocupavam a motocicleta, entre elas uma criança, sofreram ferimentos e foram levadas ao hospital municipal.

O motorista do carro não era habilitado e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para providencias cabíveis.